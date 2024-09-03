СБУ не перевіряла перед призначенням начальника штабу Сил безпілотних систем

https://racurs.ua/ua/n198940-sbu-ne-pereviryala-pered-pryznachennyam-nachshtabu-syl-bezpilotnyh-system.html

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Службабезпеки України (СБУ) не перевіряла начальника штабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого перед призначенням.

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Про це «Суспільному» та LIGA.net повідомили у пресслужбі відомства.

Відповідно до законодавства, начальника штабу Командування Сил безпілотних систем своїм указом призначає Міністр оборони за поданням головнокомандувача ЗСУ. Така процедура не передбачає обов’язкових додаткових перевірок чи погоджень із СБУ.

Це є внутрішнім кадровим рішенням керівництва Збройних сил, наголосила пресслужба СБУ.

2 вересня відбулося засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної ради. Там зокрема розглядали питання призначення Гладкого.

На цьому засіданні командувач СБС Вадим Сухаревський запевнив, що ніхто не чинив тиску в ЗСУ, аби призначили саме цього начальника.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що він не проти повторної перевірки Гладкого, і підкреслив, що той пройшов всі необхідні перевірки перед призначенням і має важливий досвід — серед іншого. був на посаді заступника командувача об'єднаних сил, коли його відрядили на навчання в Канаду.

Після засідання безпекового комітету 2 вересня нардепка Соломія Бобровська в коментарі Суспільному сказала, що комітет вирішив звернутися до СБУ, аби та перевірила Гладкого.

Зокрема, щоб дізнатися, чи є російський паспорт в його дружини й чи правда те, що його донька виступала під прапором ФСБ росії на спортивних змаганнях.

Гладкий обіймає посаду близько місяця, його призначено наказом міністра оборони від 25 липня.

З липня 2016 року Гладкий обіймав посаду начальника штабу і першого заступника командувача Військово-морських ЗСУ. У 2018 році його звільнили через «неналежне виконання службових обов’язків». У грудні 2020 року його призначили заступником начальника штабу Командування Операції об'єднаних сил.

Напередодні низка медіа поширила інформацію про те, що раніше Гладкого могли підозрювати у державній зраді та корупції.

Командування Сил безпілотних систем ЗСУ написало, що Гладкий пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України. Він офіцер з багаторічним досвідом служби у ЗСУ, має відповідну військову освіту та значний досвід служби на керівних посадах у Збройних силах.