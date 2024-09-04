Сім пам'яток архітектури пошкоджені внаслідок атаки рф по Львову

https://racurs.ua/ua/n198959-sim-pam-yatok-arhitektury-poshkodjeni-vnaslidok-ataky-rf-po-lvovu-foto.html

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У Львові кількість постраждалих внаслідок нічного ракетного удару зросла до 45, серед травмованих семеро дітей.

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Наразі відомо про сімох загиблих, троє з них — діти.

До лікарень Першого медоб'єднання Львова доправили 45 пацієнтів, 11 із них у критичному стані. Серед сімох госпіталізованих дітей — «важких» немає, додали у Львівській міськраді.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Влада повідомила також, що щонайменше сім пам’яток архітектури місцевого значення пошкоджені через нічну атаку у Львові. Зокрема на вулицях Коновальця та Кокорудза.

Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО, а також перебувають у державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

Зокрема, внаслідок нічної атаки по Львову на вулиці Коновальця був пошкоджений обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. В історичній віллі Юзефи Франці 1893 року вибито понад 70 вікон з рамами. У шести кабінетах впала стеля, відірвані батареї та понищені компʼютери і медична апаратура. Загиблих і травмованих у Центрі немає, повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

Також внаслідок нічного обстрілу у Львові пошкоджені три школи та Центр творчості. Про це повідомив керівник управління освіти Львова, Андрій Закалюк.