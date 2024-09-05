Поліція проводить обшуки у Чернівецькій міській раді, фото: Нацполіція

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У приміщення Чернігівської міськради комунального підприємства, комерційної структури та місцями мешкання її керівників проводяться санкціоновані обшуки.

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Про це сьогодні, 5 вересня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили факт незаконного відчуження землі територіальної громади міста, чим завдали збитків у значних розмірах, — зазначають у поліції. — Посадові особи без проведення аукціону, як того передбачає закон, надали товариству безоплатне право забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності.

Зазначається, що на цій земельній ділянці згодом збудували АЗС.

За фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем було відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України), — зазначили у поліції. — Після проведення процесуальних дій та аналізу отриманої інформації прийматимуться процесуальні рішення.

Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако, зі свого боку, заявив, що вбачає в цих обшуках політичний тиск.

Щойно у Чернігівську міську раду увірвалися люди з автоматами. Виявилося, що це увірвалися силовики з ухвалою, за якою їм потрібні документи 7-річної давнини за 2017 рік. На цій підставі озброєні люди фізично заблокували роботу усієї міськради, — зазначив він.

За словами Ломако, в результаті була паралізована робота всіх структурних підрозділів, зокрема тих, які займаються організацією та проведенням тендерів для ЗСУ та підготовкою міста до опалюваного сезону.

Група силовиків замість того, щоб отримати потрібні їм документи за письмовим запитом, обшукують мій кабінет та решту приміщень міської ради. Вбачаємо в цьому продовження політичного тиску, — заявив він.

Згодом Ломако додав, що озброєні правоохоронці прийшли «за рішенням сесії та виконавчого комітету, які розміщені на офіційному сайті міської ради».