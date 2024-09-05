Литва перекрила міст до Калінінградської області рф "зубами дракона" та "їжаками"

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Литва перекрила міст до Калінінградської області рф «зубами дракона» та «їжаками».

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Глава відомства Лаурінас Кащюнас пояснив, що міст є власністю рф, через це Вільнюс може встановити перешкоди лише перед мостом.

Крім усіх зазначених заходів, на опорах передбачається також встановити резервні перешкоди — комплекти металевих балок. У броду ворогу також заважатимуть не тільки круті схили річки, а й міни, «зуби дракона», «їжаки» та колючий дріт. Важливо бути готовим до всього, що б не трапилося, — розповів литовський міністр оборони.

Очільниця міністерства внутрішніх справ країни Агне Білотайте зауважила, що ця лінія оборони — ще один крок для посилення охорони державного кордону Литви, який є зовнішнім кордоном ЄС і НАТО.

У матеріалі зазначають, зараз поблизу кордонів з рф і білоруссю створюють 27 зон, які захистять інженерними засобами. До кінця 2024 року армія Литви планує отримати «зуби дракона», збірні «їжаки», «іспанські коні» та бетонні дорожні загородження вартістю понад 4 млн євро. Водночас держава додатково планує закупити «зуби дракона» на близько 2,5 млн євро.

Також заплановано інші заходи з протидії мобільності: поглиблення меліоративних канав, формування алей дерев уздовж доріг та утримання існуючих лісових масивів до 20 кілометрів від кордону та навколо магістральних і проміжних доріг, укріплення бродів Німану на кордоні з росією. Розвиток мінних можливостей литовської армії значно підвищить ефективність усіх інших заходів контрмобільності, — додають у міноборони.

У відомстві підсумували: щоб реалізувати всі заходи мобільності протягом 10 років, Литві потрібно близько 600 млн євро.