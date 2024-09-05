Сирський заявив про зупинення просування росіян біля Покровська

https://racurs.ua/ua/n199015-syrskyy-zayavyv-pro-zupynennya-prosuvannya-rosiyan-bilya-pokrovska.html

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За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр.

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Іншими словами, наша стратегія працює, — сказав головнокомандувач в інтервʼю CNN.

На його думку, Курська операція є успішною. Сирський назвав кілька причин для неї: не дати рф звідти наступати, відтягнути російські сили з інших напрямків, запобігти обстрілам прикордоння та підняти бойовий дух українців.

За словами командира, росіяни планували здійснити нову атаку на Україну з Курської області до моменту, поки Україна не вторглась на російську територію.

рф перекинула десятки тисяч військ під Курськ, у тому числі деякі з найкращих своїх десантно-штурмових військ.

Послаблення росії відчувається й в інших областях. Зокрема, зменшились артилерійські обстріли та інтенсивність штурмів.

У розмові Сирський сказав, що рф має матеріальну перевагу, тому Україна змушена розумніше та ефективніше вести війну. Зокрема, використовувати безпілотники та високотехнологічну зброю.

Мобілізовані проходять менший термін підготовки, чим хотілось би головнокомандувачу. Але динаміка на фронті вимагає якомога швидшого перекидання нових сил.

Затримки у військовій допомозі США дійсно спричинили серйозні невдачі на полі бою та призвели до падіння морального духу. Це все ще є проблемою, на думку Сирського.

Поїзди до Покровська зі Львова та Києва курсуватимуть до 11 вересня включно. Надалі будуть доступні лише евакуаційні рейси, а місця посадки варіюватимуться для безпеки, повідомила 5 вересня «Укрзалізниця»