Армія рф обстріляла Дніпропетровщину, є поранені. Фото: Сергій Лисак

https://racurs.ua/ua/n199022-vorog-vdaryv-po-dnipropetrovschyni-z-droniv-artyleriyi-ta-gradiv-ie-poraneni.html

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Дніпропетровська область була масовано обстріляла російськими загарбниками.

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З вечора і до пізньої ночі росіяни атакували декілька районів регіону. Зокрема, по Нікопольщині ворог бив безпілотниками, важкою артилерією та реактивними системами «Град». У райцентрі постраждали 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Понівечені 11 будинків, гараж, два авто та човен. Також зачепило лінії електропередач і газопроводи. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

По Криворізькому району ворог бив дроном-камікадзе. Минулося без жертв, але один приватний будинок був пошкоджений.

Кілька пожеж виникло внаслідок обстрілів у Павлоградському та Синельниківському районах. В останньому вогонь знищив господарську споруду, а снаряди потрощили до десяти приватних будинків.

Нагадаємо, 4 вересня ворог скинув авіабомбу на цивільну інфраструктуру селища Ямпіль Сумської області. Внаслідок бомбардування дістали поранення двоє цивільних чоловіків, яким 36 та 62 роки, та 56-річна й 72-річна жінки. Російська атака пошкодила приватні домоволодіння та державні установи.