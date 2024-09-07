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Рашисти 5 вересня здійснили масований обстріл Слов’янська, фото: ДСНС

Ліквідацію наслідків масованого обстрілу Слов’янська показала ДСНС (ВІДЕО)

7 вер 2024, 14:31
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Російські загарбники 5 вересня здійснили масований обстріл міста Слов’янська на Донеччині. Пошкоджень зазнали 59 будинків, виникли загоряння 20 приватних житлових будинків.


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Відео, котре показує ліквідацію наслідків обстрілу сьогодні, 7 вересня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Під час розвідки зони обстрілу, рятувальники виявили в одному з пошкоджених будинків дитину з матір’ю. Розуміючи небезпеку повторних обстрілів, рятувальники негайно евакуювали їх в безпечне місце, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що рятувальники понад добу боролися з вогнем та попри небезпеку повторних обстрілів ліквідували пожежу на площі 1 тис. 310 кв. м.

Рашисти 5 вересня здійснили масований обстріл Слов’янська, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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