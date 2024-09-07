Російські загарбники 5 вересня здійснили масований обстріл міста Слов’янська на Донеччині. Пошкоджень зазнали 59 будинків, виникли загоряння 20 приватних житлових будинків.

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Відео, котре показує ліквідацію наслідків обстрілу сьогодні, 7 вересня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Під час розвідки зони обстрілу, рятувальники виявили в одному з пошкоджених будинків дитину з матір’ю. Розуміючи небезпеку повторних обстрілів, рятувальники негайно евакуювали їх в безпечне місце, — розповіли у відомстві.