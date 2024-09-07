Українець здобув золото з настільного тенісу на Паралімпійських іграх-2024

https://racurs.ua/ua/n199066-ukrayinec-zdobuv-zoloto-z-nastilnogo-tenisu-na-paralimpiyskyh-igrah-2024.html

Ракурс

Українець Віктор Дідух здобув золоту медаль на Паралімпіаді-2024 з настільного тенісу у класі MS8.

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Це клас, де тенісисти грають стоячи, мають порушення рухів обох рук або ніг, помірно однієї ноги або відсутність кінцівок).

У фіналі Дідух обіграв у фіналі китайця Шуаї Жао — 11:7, 4:11, 11:8, 9:11, 11:8.

Це вже 18-те золото України на Паралімпіаді в Парижі та 70-те загалом.

Паралімпіада-2024 — третя у кар'єрі Дідуха. До цього тенісист вигравав командне «золото» у Ріо-2016, а також срібні медалі у одиночному та чоловічому парному турнірах у Токіо. У Парижі він уже взяв «бронзу» в міксті настільного тенісу разом з Іриною Шинкарьовою у класі XD17.

У фінал Віктор пройшов після перемоги над французом Томом Буве, шведом Емілем Андерсоном, а у півфіналі українець обіграв представника Тайланду Пісіта Вангпхонпханасірі.

У заключному матчі за медаль суперником Дідуха став китаєць Жао, який у півфіналі вибив іншого українця, Максима Ніколенка. Настільні тенісисти обмінялися перемогами у сетах, у третій партії українець вийшов уперед. За рахунку 9:8 на користь Віктора, Шуай зумів взяти три поспіль очки й перевести гру у п’ятий сет, але там з рахунком 11:9 переміг Дідух, завдяки чому став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024.

Крім того, 7 вересня, у передостанній день Паралімпіади, легкоатлет Ігор Цвєтов став дворазовим чемпіоном на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, виборовши золоту медаль на дистанції 200 метрів (попереднє «золото» здобув за біг на 100 метрів).