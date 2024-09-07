ЦРУ і MI-6 оцінили наступ ЗСУ на Курщині

https://racurs.ua/ua/n199074-cru-i-mi-6-ocinyly-nastup-zsu-na-kurschyni.html

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Глави розвідок США і Британії заявили, що Курська операція викликала питання у всієї російської еліти.

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Зокрема, директор американського ЦРУ Бернс сказав, що Курська операція була «значним тактичним досягненням», яке підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони росії.

З відповідною заявою вони виступили на заході, організованому Financial Times.

Зокрема, директор американського ЦРУ Бернс сказав, що Курська операція була «значним тактичним досягненням», яке підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони Росії.

Це викликало питання… …у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе, — сказав він.

Своєю чергою глава британської Mi-6 Мур сказав, що це був «типово зухвалий і сміливий крок з боку українців… щоб спробувати змінити хід гри».

Крім того, Бернс та Мур у матеріалі для Financial Times сказали, що міжнародний світовий порядок знаходиться під загрозою, якої ми не бачили з часів холодної війни.

Виклики минулого прискорюються в сьогоденні та ускладнюються технологічними змінами. Сьогодні ми співпрацюємо в умовах суперечливої міжнародної системи, де наші країни стикаються з безпрецедентним набором загроз, — наголошують Бернс і Мур.

Серед основних викликів обидва називають російсько-українську війну, «піднесення Китаю», а також боротьбу з тероризмом.

Підтримувати Україну зараз важливо як ніколи. путіну не вдасться знищити суверенітет і незалежність України. Ми продовжимо допомагати нашим хоробрим, рішучим українським партнерам з розвідки. Ми захоплюємось стійкістю, інноваціями і завзяттям України. Цей конфлікт продемонстрував, що технології, поєднані з надзвичайною хоробрістю і традиційними озброєннями, можуть змінити хід війни. Ця війна підкреслила необхідність адаптуватись, експериментувати і впроваджувати інновації, — йдеться у матеріалі.

Бернс і Мур зауважують, що також продовжують працювати над протидією російській пропаганді і дезінформації, спрямованій на розкол європейської спільноти, запобіганням відродженню ІДІЛ та досягненням миру на Близькому Сході, зокрема, поверненням ізраїльських заручників, захоплених бойовиками ХАМАС.