Боєприпаси в ЗСУ. Фото:

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Україні вдалося зменшити різницю в кількості снарядів, які використовують ЗСУ та російські загарбники на фронті.

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Ворог досі має перевагу в боєприпасах. Однак зараз пропорції складають один до двох чи один до двох із половиною. Ще рік тому ця цифра була один до шести, а подекуди навіть один до десяти. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, передає CNN.

За його словами, різницю в боєприпасах українські військові компенсують безпілотниками. Українська «оборонка» постійно працює над вдосконаленням дронів і підвищує їхню ефективність, систему управління, а також способи і методи застосування.

Намагаємося максимально збільшити нашу технічну перевагу над ворогом, щоб нівелювати їхню перевагу в чисельності особового складу та зброї, — зазначив Сирський.

Головком додав, що зараз найкращі українські підрозділи безпілотних систем зосереджені на Покровському напрямку, де росіяни зосередили свій основний наступ у Донецькій області.

Нагадаємо, в Україні закуплять боєприпаси за кошти зібрані через платформу UNITED24. «Агенція оборонних закупівель» вже уклала контракт на суму 47 млн грн. Це перший такий контракт після дозволу уряду використовувати зібрані на платформі гроші для оборонних закупівель.

Джерело: CNN