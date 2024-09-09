У новому пакеті допомоги Швеції є бойові катери, ЗРК та гранатомети

https://racurs.ua/ua/n199126-u-novomu-paketi-dopomogy-shveciyi-ie-boyovi-katery-zrk-ta-granatomety.html

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Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 400 мільйонів доларів.

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Про це 9 вересня повідомив міністр оборони країни Пал Йонсон.

До нього зокрема увійдуть зенітно-ракетні комплекси Robot System 70, гранатомети, боєприпаси, протитанкове озброєння та шість бойових катерів Combat Boat 90.

RBS 70 — це шведський переносний зенітний ракетний комплекс ближнього радіуса дії виробництва компанії Saab Bofors Dynamics. Цей зенітний комлекс командно-керований, управління ракетою відбувається лазером: за його променем створюється коридор, по якому летить ракета.

Ключова перевага цього комплексу — можливість ефективно працювати в умовах протидії термічними пастками або засобами РЕБ. Комплекс має на озброєнні декілька типів зенітних ракет — Rb 70 Mk.1, Mk.2 та Bolide. Від їхнього використання залежить ефективність комплексу. Загалом його тактико-технічні характеристики дозволяють уражати цілі на відстанях до 5000−8000 метрів та на висотах до 3000−5000 метрів.

У лютому 2024 року Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги Україні на понад 600 млн євро. Тоді це були бойові катери, підводне озброєння та ЗРК Robot 70.