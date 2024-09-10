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Фото, від яких розривається серце - патрульні супроводили в евакуацію 34 дитини

Фото, від яких розривається серце — патрульні супроводили в евакуацію 34 дитини

10 вер 2024, 20:30
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Патрульні Краматорська та Слов’янська разом із місцевими поліцейськими, психологами, медиками та рятувальниками супроводили на евакуаційний потяг громадян, які мешкають біля лінії фронту.


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Як повідомили у Національній поліції, маршрут «Донеччина — Закарпаття» подолали 58 людей, серед яких 34 дитини.

10 вересня родини вже прибули за місцем призначення.

Раніше Нацпол показував відео евакуації літньої мешканки Курахівки, на яку впав дах. Поранену"Білі янголи" вивезли з-під вогню.

Поліцейські евакуювали людей з населених пунктів на лінії фронту: Курахівки, Гірника та Желанного Другого.

Ситуація в прифронтових районах стає дедалі важчою, тож поліція радить жителям Донеччини подбати про своєчасну евакуацію.

Джерело: Ракурс


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