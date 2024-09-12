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Ракурс
ГУР влаштувало вибух в Єкатеринбурзі. Фото: ГУР МОУ

ГУР підірвало воєнних злочинців у російському Єкатеринбурзі (ФОТО)

12 вер 2024, 20:49
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ГУР разом з підпіллям підірвали воєнних злочинців на території рф.


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У середу ввечері, 11 вересня, в Єкатеринбурзі пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини Росгвардії. Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з українською розвідкою представники підпілля. Про це Головне управління розвідки МОУ повідомило у Telegram.

Зазначається, що представники підпілля розмістили біля КПП вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг. Таким чином підірвали особовий склад росіян, а автомобільна техніка ворога була пошкоджена.

На місце вибуху прибули карети швидкої допомоги та російські спецслужби. У повітря противник піднімав гелікоптер.

ГУР влаштувало вибух в Єкатеринбурзі. Фото: ГУР МОУ

ГУР влаштувало вибух в Єкатеринбурзі. Фото: ГУР МОУ

ГУР влаштувало вибух в Єкатеринбурзі. Фото: ГУР МОУ

ГУР влаштувало вибух в Єкатеринбурзі. Фото: ГУР МОУ

ГУР влаштувало вибух в Єкатеринбурзі. Фото: ГУР МОУ

ГУР влаштувало вибух в Єкатеринбурзі. Фото: ГУР МОУ

Нагадаємо, російський військовий підірвав штаб з офіцерами «Шторм Z» і перейшов на бік України. Успішну операцію зі знищення ворогів провело Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Джерело: Ракурс


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