В Укренерго призначили нового керівника

https://racurs.ua/ua/n199252-v-ukrenergo-pryznachyly-novogo-kerivnyka.html

Ракурс

Виконувачем обов’язків голови правління Укренерго призначений Олексій Брехт.

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У компанії він працює 23 роки, а загалом в енергетичному секторі — 25. Останні два роки був членом правління «Укренерго» та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі.

Нагадаємо, колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького звільнили 2 вересня. Через це двоє членів наглядової ради достроково подали у відставку. За їхніми словами, звільнення Кудрицького було «політично вмотивованим».

2 серпня 2020 року наглядова рада Укренерго призначила Кудрицького головою правління.