Нідерланди не зможуть надати Україні систему ППО Patriot через відмову одного із союзників

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Нідерланди не зможуть надати Україні систему ППО Patriot через відмову одного із союзників.

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Про це пише NL Times.

Наприкінці червня Нідерланди спільно з неназваною країною анонсували постачання Patriot для України. Однак зараз стало відомо, що союзник вийшов із цієї домовленості.

Необхідні компоненти для повної системи Patriot вже були зібрані. Нідерланди надали три пускові установки та радар, а решту мала поставити країна-союзник, — раніше заявляли в Міністерстві оборони Нідерландів.

Міністр оборони Рубен Брекельманс повідомив, що Нідерланди вже передали Україні радар і незабаром надішлють три пускові установки. Наразі вони шукають іншого союзника для постачання решти компонентів.