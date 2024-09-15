Переховування від призову — не привід для допомоги українським чоловікам за кордоном, - глава МЗС Польщі

https://racurs.ua/ua/n199303-perehovuvannya-vid-pryzovu-ne-pryvid-dlya-dopomogy-ukrayinskym-cholovikam-za-kordonom-glava.html

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Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський закликає країни ЄС припинити соцвиплати українцям в обмін на вивчення мови цих держав.

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Радослав Сікорський переконаний, що це допоможе і ЄС, і Україні.

Припиніть ці виплати людям, які підлягають призову до армії. Не має бути виплат за уникнення служби в армії, — додав він на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) На думку міністра, нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, оскільки пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.

Сікорський закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до допомоги українським чоловікам, щоб стимулювати їх до повернення в Україну.

Зараз у Німеччині українці, які там перебувають під тимчасовим захистом, отримують значну допомогу. Йдеться про виплати, що перевищують 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1 тис. дол. в місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків.

Щось подібне у Нідерландах, не знаю напевно суми у Франції. Є простий метод допомогти Україні — припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Переховування від призову — це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити, — заявив Сікорський, зазначивши, що Польща не надає подібної соціальної підтримки.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який виступав разом із Сікорським на панельній дискусії, погодився з польским колегою та висловився на підтримку запропонованої пропозиції.