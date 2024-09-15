Збільшити термін підготовки мобілізованих хочуть в Україні. Фото:

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В Україні збільшать термін базової загальновійськової підготовки мобілізованих.

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Відповідний проект має запрацювати у жовтні-листопаді цього року. Якісна підготовка є одним із головних чинників збереження життя українського воїна. Тому для цього докладають максимум зусиль. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський15 вересня повідомив у Facebook.

Провів робочу нараду з цього питання за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів, — йдеться у повідомленні.

За словами головкома, на нараді обговорили й опрацювали проблемні питання, які впливають на якість підготовки мобілізованих. Командування розглянуло напрямок вдосконалення навчальних програм.

Сирський наголосив, що ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому максимальну увагу приділяють залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Вже зараз опрацьовується можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним в єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада прийняла за основу законопроект щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку.