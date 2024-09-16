У Чорному морі зменшилася кількість носіїв російських крилатих ракет, фото: «На Урок»

https://racurs.ua/ua/n199334-kilkist-rosiyskyh-raketonosiyiv-u-chornomu-mori-zmenshylasya-infografika.html

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У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 16 вересня, перебуває один ворожий корабель. Він є носієм крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.

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В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі — п’ять ворожих кораблів, з яких чотири є носіями «калібрів» із загальним залпом до 32 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — 12 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 11 суден, з них п’ять рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, — наголошують у ВМС.

Таким чином, сьогодні кількість ворожих ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася. Станом на ранок вчорашнього дня, 15 вересня, у Чорному морі перебували 16 ворожих кораблів, серед яких були сім носії «калібрів» із загальним залпом до 48 ракет.