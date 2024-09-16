Райан Уеслі Раут видав книгу про «невиграшну війну України», скріншот

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Ракурс

Райан Уеслі Раут — 58-річний чоловік, затриманий вчора, 15 вересня, у зв’язку з імовірним замахом на Дональда Трампа у Флориді — торік самостійно видав книгу, в якій детально описав свої зусилля на підтримку України у війні проти росії.

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У 291-сторінковій книзі Раут описав своє розчарування війною в Україні, яку він назвав «невиграшною», повідомляє CNN.

У цій книзі також обговорюється захоплення Афганістану талібами і політична ситуація на Тайвані, який зіткнувся зі зростаючою військовою загрозою з боку Китаю.

Книга, котра продається на Amazon без зазначення видавця, називається: «Невиграшна війна України: фатальна вада демократії, покинутість світу і глобальний громадянин — Тайвань, Афганістан, Північна Корея і кінець людства».

Достовірність описаного у книзі наразі не перевірена. У ній Раут описує:

як поїхав на польсько-український кордон, щоб записатися на війну — але «у 56 років без жодного військового досвіду мене неохоче відхилив персонал» прикордонної служби;

замість цього він намагався залучити більше бійців на війну — поїхав до Києва і створив імпровізований волонтерський центр на Майдані Незалежності, поки його не розібрала поліція;

після цього він «втратив усі аргументи та дзвінки до мерії» і провів кілька місяців у наметовому містечку на знак протесту в різних місцях по всьому місту.

Я віддав Україні кожну унцію мотивації та енергії, яку міг зібрати, і залишився з порожніми руками, — заявив він, описуючи свої невдалі спроби побудувати безпілотники для української армії з командою міжнародних інженерів.

Джерело: CNN