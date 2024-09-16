Німеччина запровадила контроль на сухопутних кордонах

https://racurs.ua/ua/n199358-nimechchyna-zaprovadyla-kontrol-na-suhoputnyh-kordonah.html

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З понеділка, 16 вересня, на всіх сухопутних кордонах ФРН діє прикордонний контроль. Поки він запроваджується тимчасово — на півроку.

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В такий спосіб МВС Німеччини сподівається обмежити потік нелегальних мігрантів і покращити безпекову ситуацію в країні.

На сьогодні Німеччина проводить перевірки на своїх кордонах з Австрією, а також Польщею, Чехією та Швейцарією. З 16 вересня прикордонний контроль почне діяти на кордонах із Францією, Нідерландами, Бельгією, Люксембургом і Данією. Таким чином, безпекові заходи поширяться на всі країни, що межують з Німеччиною.

Поки ми не досягнемо надійного захисту зовнішніх кордонів ЄС за допомогою нової Загальноєвропейської системи притулку та інших заходів, це вимагає від нас посилення контролю на наших національних кордонах, — пояснила це рішення міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

Запровадження прикордонного контролю означає, що поліція вибірково перевірятиме документи пасажирів та водіїв, які в’їжджають на територію Німеччини.

Обсяг, інтенсивність, конкретне місце та тривалість відповідного контролю залежать, серед іншого, від розвитку ситуації та стану місцевої транспортної інфраструктури, — зазначили в МВС Німеччини.

Під час контролю прикордонна поліція буде застосовувати «весь спектр стаціонарних і мобільних заходів», серед яких — примусове повернення. За даними МВС ФРН, з жовтня 2023 року німецькі правоохоронці виявили близько 52 тис. випадків несанкціонованого в’їзду в країну та примусово повернули приблизно 30 тис. осіб назад до Польщі, Чехії, Австрії та Швейцарії. Людям відмовляли у в’їзді в ФРН, якщо вони не мали дійсних документів, візи чи дозволу на проживання або надавали фальшиві документи.

Як зазначили в МВС Німеччини, контроль на всіх кордонах запроваджується, щоб обмежити нелегальну міграцію та захистити внутрішню безпеку.

У сфері нелегальної міграції необхідно враховувати загальне навантаження на Німеччину, зокрема, обмежені можливості місцевої влади щодо розміщення, освіти та інтеграції у зв’язку з прийняттям 1,2 мільйона біженців з України та шукачів притулку в минулі роки. Поточна ситуація з безпекою також є ключовим фактором, особливо захист від ісламістського тероризму та транскордонної злочинності", — зазначили у відомстві. Ми робимо все можливе, щоб захистити людей в нашій країні від цього. Це включає в себе далекосяжні заходи, яких ми зараз вживаємо, — наголосила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Польща та Австрія різко розкритикували плани Німеччини, пише Tagesschau. Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що для Австрії не може бути й мови про те, щоб приймати назад людей, яким Німеччина відмовила у в’їзді.

Речник фракції CDU/CSU в Бундестазі Александер Тром пояснив, що його фракція розраховує на «ефект доміно» в цьому питанні. Мовляв, якщо в майбутньому більше країн ЄС відмовлятимуть шукачам притулку, то кількість таких людей зменшиться.