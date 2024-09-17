Залужний виступав проти наступу на Курську область. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199391-zalujnyy-vystupav-proty-nastupu-na-kursku-oblast-politico.html

Ракурс

Валерій Залужний під час перебування на посаді головнокомандувача Збройних сил України виступав проти наступу українських військ на Курську область росії.

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Залужний поставив під сумнів наміри Банкової наступати на Курщину. Володимир Зеленський показав колишньому головкому план наступу, а той запитав президента, що буде далі. На це запитання глава держави не дав відповіді. Залужний відчував, що наступ на Курську область — це гра. Про це повідомило Politico з посиланням на неназваного чиновника.

Зазначається, проти наступу на Курщину виступав також колишній командир 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Еміль Ішкулов. Його зняли з посади за конфлікт з вищим військовим керівництвом наприкінці липня 2024 року.

У статті йдеться, що Ішкулов боявся, що його бригада може виявитися занадто вразливою всередині країни-агресора, через що кількість жертв може різко зрости.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на початку вересня заявляв, що Україна реалізовує всі визначені завдання у межах своєї операції в Курській області. Станом на зараз на одному цьому напрямку найбільше поповнення обмінного фонду.

Джерело: Politico