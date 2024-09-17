Союзники України вже почали обговорювати сценарії завершення війни. Фото:

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Сценарії закінчення війни в Україні почали обговорювати деякі союзники.

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Ці партнери обговорюють можливість завершення війни з росією шляхом переговорів між Москвою та Києвом у 2025 році. Але рішення про переговори має ухвалювати лише українська влада. Ніхто на президента України Володимир Зеленського не тисне в цьому питанні. Про це повідомило видання Bloomberg.

Зазначається, що офіційні особи в країнах Заходу в рамках стратегії на 2025 рік почали більш серйозно розглядати завершення війни між Україною та країною-агресором за допомогою переговорів.

Також у статті йдеться, що до таких обговорень союзників підштовхнула «відсутність жодних ознак прориву», а війна наближається до чергової зими. Тому дехто з партнерів почав вивчати можливість «виходу з глухого кута».

При цьому Bloomberg пише, що переговори про припинення вогню мають вирішити ключову проблему: як зробити Україну невразливою для можливого нового нападу рф і водночас не втягнути країни Заходу у війну.

Нагадаємо, Financial Times повідомило, що Євросоюз планує залучити до 40 млрд євро кредитів для України без США. Брюссель розробляє альтернативне рішення щодо фінансування, щоб обійти вето Угорщини на продовження заморожування російських активів.

Джерело: Bloomberg