До Ради внесуть нову постанову про перейменування населених пунктів у рамках дерусифікації

https://racurs.ua/ua/n199417-do-rady-vnesut-novu-postanovu-pro-pereymenuvannya-naselenyh-punktiv-u-ramkah-derusyfikaciyi.html

Ракурс

До Ради внесуть нову постанову про перейменування населених пунктів у рамках дерусифіакції.

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Про це повідомив на брифінгу голова ВР Руслан Стефанчук.

З нової постанови приберуть п’ять «проблемних» населених пунктів. Мова про Южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Первомайськ і Павлоград.

За словами Стефанчука, парламент проведе окремі дискусії щодо перейменування цих населених пунктів, потім буде зареєстровано два окремі проєкти постанови.

Раніше 18 вересня Рада провалила постанову про перейменування 333 населених пунктів та районів України в рамках дерусифікації.

Через це депутати заблокували трибуну. Згодом нардепи пішли на погоджувальну раду, щоб обговорити повторне винесення постанови на розгляд.