Вбивство на АЗС у Києві - затриманий не може пояснити мотиви

https://racurs.ua/ua/n199427-vbyvstvo-na-azs-u-kyievi-zatrymanyy-ne-moje-poyasnyty-motyvy.html

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У справі про вбивство на АЗС у Києві затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві, заволодінні автомобілем, розбої та зберіганні зброї.

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Це 41-річний киянин. У середу, 18 вересня, він вранці на АЗС на Кільцевій дорозі з гладкоствольною рушницею марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки Honda Accord.

Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину. Автівку чоловік припаркував біля гаража, який перебуває у його користуванні, де стояв і його автомобіль.

За деякий час стрілка затримали працівники поліції в порядку ст. 208 КПК України.

В Офісі генпрокурора кажуть, що мотиви своїх дій затрмианий пояснити не може, оскільки ймовірно перебуває під дією невідомих препаратів. Тож у нього взято аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин.

Під час проведення обшуку у підозрюваного вдома вилучили корпус гранати Ф-1 та запал. Також у чоловіка знайшли документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.