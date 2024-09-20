Стало відомо, скільки осіб стають добровольцями щомісяця. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n199490-rekrutyng-v-ukrayini-stalo-vidomo-skilky-osib-staut-dobrovolcyamy-schomisyacya.html

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Добровольцями в Україні щомісяця стають понад 6 тис. осіб.

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Так, кожного місяця до Сил оборони України через рекрутингові центри щомісяця долучаються в середньому 6 тис. 500 добровольців. Станом на зараз вже понад 17 тис. громадян по всій Україні звернулися до мережі рекрутингових центрів. Усі вони отримали фахову консультацію від цивільних рекрутерів, які пройшли спеціальне навчання. Про це 20 вересня повідомили в Міноборони.

За словами уповноваженого МОУ Олексія Бежевця, для громадян загалом доступно понад 10 тис. вакансій. Серед них: кухарі, ремонтники, юристи, оператори БпЛА, медики та інші спеціальності.

Доєднатися можна до всіх сил оборони. Це — Збройні сили України, Національна гвардія, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба.

В оборонному відомстві запевнили, що поблизу рекрутингового центру та в самому центрі повістки не роздаватимуть, бо це прямо заборонено нормативними документами.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволить іноземцям та людям без громадянства підписувати контракти зі ЗСУ, Державною спеціальною службою транспорту та Нацгвардією. Для цього їм треба буде пройти спеціальну перевірку, яку проводитиме Центр рекрутингу іноземців.