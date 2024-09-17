Іноземці-офіцери в ЗСУ - Рада попередньо підтримала законопроєкт

https://racurs.ua/ua/n199384-inozemci-oficery-v-zsu-rada-poperedno-pidtrymala-zakonoproiekt.html

Ракурс

Верховна Рада 17 вересня підтримала в першому читанні проєкт № 12023, який пропонує дозволити іноземцям обіймати офіцерські посади.

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Документ пропонує дозволити іноземцям та людям без громадянства підписувати контракти зі ЗСУ, Державною спеціальною службою транспорту та Нацгвардією.

Для цього їм треба буде пройти спеціальну перевірку — її проводитиме Центр рекрутингу іноземців, який ще мають створити.

Законопроект передбачає:

можливість підписувати контракти та проходити військову службу на посадах офіцерського складу у ЗСУ та Нацгвардії іноземцями та особами без громадянства.

в’їзд та виїзд з України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу, здійснюється за паспортом. Також проживання на території України таких осіб підтверджується військово-обліковим документом МО.

іноземці та особи без громадянства мають пройти спеціальну перевірку щодо законності перебування на території України. Й робити, згідно проєкту, має не СБУ, а новостворений центр рекрутингу. Це максимально дивна норма! Адже люди на офіцерських посадах мають доступ до закритої інформації з обмеженим доступом.

На думку авторів, це дозволить розширити долучення іноземців до ЗСУ, особливо мова йде про досвідчених бійців і офіцерів.

Проєкт підтримали 278 депутатів.

У фракції «Євросолідарності» заявили, що документ потребує допрацювання щодо перевірки іноземців і особливо осіб без громадянства.