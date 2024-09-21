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Ракурс
Охоронці Трампа були самовпевненими, - звіт Секретної служби

Охоронці Трампа були самовпевненими, — звіт Секретної служби

21 вер 2024, 13:17
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Розслідування Секретної служби США виявило прогалини в комунікації та недостатню обачність агентів перед замахом на Дональда Трампа 13 липня.


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Про це повідомляє Reuters.

Самовпевненість деяких агентів призвела до порушення протоколів безпеки, — заявив виконувач обов’язків директора Секретної служби Рональд Роу.

Він додав, що винних співробітників притягнуть до відповідальності.

13 липня на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у кандидата в президенти від Республіканської партії США Дональда Трампа вистрілили щонайменше п’ять разів. Куля пробила його вухо, 50-річний відвідувач заходу загинув, ще двоє були поранені.

Інцидент порушив питання про помилки Секретної служби, яка повинна посилено охороняти Трампа. Очевидці замаху стверджували, що бачили чоловіка з гвинтівкою на даху неподалік місця мітингу, попереджали про це поліцію й охорону, але ті попередження ігнорували. Згодом через цей випадок директорка Секретної служби Кімберлі Чітл подала у відставку.

Джерело: Ракурс


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