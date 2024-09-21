Колишній радник Залужного загинув на Донеччині

Колишній радник Залужного загинув на Донеччиніhttps://racurs.ua/ua/n199514-kolyshniy-radnyk-zalujnogo-zagynuv-na-donechchyni.htmlРакурс
На Донеччині в районі міста Добропілля внаслідок ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк.
Про це сьогодні, 21 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Володимирської міської ради.
З 1991 року він працював у правоохоронних органах, зокрема працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області та заступника начальника міліції Херсонської області.
Після початку повномасштабного російського вторгнення був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, служив на керівній посаді у Військовій службі правопорядку.
У загиблого залишилися дружина та двоє синів.
Залужний, який тепер обіймає посаду посла України у Великій Британії, на своїй Фейсбук-сторінці також підтвердив загибель Никитюка.
Спочивай з миром. Дякую що був у моєму житті. Завжди. Дякую що пішов до … Ти був справжній. Самий справжній з справжніх. Вибач мене. Я не міг по іншому, — написав Залужний.