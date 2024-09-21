Колишній радник Залужного загинув на Донеччині

На Донеччині загинув полковник ЗСУ Олександр Никитюк, фото: Володимирська міська рада

https://racurs.ua/ua/n199514-kolyshniy-radnyk-zalujnogo-zagynuv-na-donechchyni.html

Ракурс

На Донеччині в районі міста Добропілля внаслідок ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк.

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Про це сьогодні, 21 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Володимирської міської ради.

З 1991 року він працював у правоохоронних органах, зокрема працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області та заступника начальника міліції Херсонської області.

Після початку повномасштабного російського вторгнення був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, служив на керівній посаді у Військовій службі правопорядку.

У загиблого залишилися дружина та двоє синів.

Залужний, який тепер обіймає посаду посла України у Великій Британії, на своїй Фейсбук-сторінці також підтвердив загибель Никитюка.