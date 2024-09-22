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Уночі росіяни скинули авіабомбу ФАБ-250 на багатоповерхівку у Харкові

Уночі росіяни скинули авіабомбу ФАБ-250 на багатоповерхівку у Харкові (ФОТО, ВІДЕО)

22 вер 2024, 08:17
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У ніч на 22 вересня російські військові злочинці завдали удару по Харкову — скинули авіабомбу ФАБ-250 на багатоповерхівку. По допомогу звернувся 21 мирний мешканець, в тому числі троє дітей.


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Один з боєприпасів влучив біля під’їзду житлового багатоповерхового будинку. Пошкоджено скління та фасади семи багатоквартирних будинків, дошкільного навчального закладу, а також 21 автомобіль.

Вогнеборці ліквідували пожежі чотирьох автомобілів і розбирали зруйновані конструкції входу до під’їзду 16-поверхівки.

З будинку евакуювали понад 80 людей.

Джерело: Ракурс


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