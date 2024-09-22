Кремль вважає 47 країн ворогами "рускіх скрєп"

https://racurs.ua/ua/n199537-kreml-vvajaie-47-krayin-vorogamy-ruskih-skriep-spysok.html

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Кремль опублікував список із 47 країн, які, на думку влади, «нав'язують неоліберальні установки, що суперечать традиційним російським цінностям».

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До цього переліку увійшли переважно європейські держави (за винятком Угорщини та Словаччини), а також США, Велика Британія, Україна, Мікронезія, Тайвань (чию незалежність Москва не визнає) і Сінгапур. Раніше МЗС було дано доручення скласти реєстр «деструктивних» країн для його подальшого затвердження кабміном.

У серпні путін підписав указ, згідно з яким громадяни держав із такого списку зможуть отримати дозвіл на проживання в росії, якщо вони постраждали від «нав'язування неоліберальних деструктивних установок». Для таких заявників не буде потрібне знання російської мови, російської культури або історії. Рішення ухвалили з метою «захисту основоположних прав і свобод людини» і підтримки тих, хто вибрав «духовний, культурний і правовий зв’язок» із росією.

Міністерство закордонних справ забезпечить таких іноземців одноразовими візами терміном на три місяці. Для цього їм потрібно буде звернутися в російські посольства або консульства за місцем проживання. Однак у документі не уточнюється, яким чином перевірятимуть прихильність заявників до «традиційних духовно-моральних цінностей».