Україна чекає на винищувачі Mirage-2000. Фото:

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Україна очікує від партнерів французькі винищувачі Mirage-2000.

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Крім того, йдуть переговори щодо ще двох типів військових літаків — шведських винищувачів Saab JAS-39 Gripen та німецько-британських Eurofighter Typhoon. Результати не забаряться. Про це міністр оборони Рустем Умєров заявив 22 вересня в інтерв’ю, яке показали в ефірі телемарафону.

Розмови про зобов’язанання або консультації тривають щодо «Гріпенів», консультації тривають щодо «Єврофайтерів». Тобто це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть. Скоро в нас уже будуть результати, які ми будемо анонсувати. Сподіваюся, скоро ми повідомимо, — зазначив міністр.

Очільник оборонного відомства додав, що раніше МОУ було сфокусоване на тренуваннях льотчиків, на інфраструктурі для винищувачів, а також на експлуатаційних платформах. Однак зараз командування націлене на досягнення переваги в повітрі над російською авіацією.

За словами Умєрова, росіяни використовують до 300 літаків та до 300 вертольотів. Тому Київ пояснює партнерам, скільки бортів потрібно Повітряним силам та яке озброєння.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція має намір передати Україні свої винищувачі Mirage 2000 виробництва Dassault та навчити українських пілотів у межах нової військової українсько-французької співпраці. У Парижі обіцяли, що льотчики ЗСУ вже до кінця року будуть готові керувати цими літаками.