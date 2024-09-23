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Ракурс
Дуров пообіцяв розкривати владі номери телефонів, що порушують правила Telegram

Дуров пообіцяв розкривати владі номери телефонів, що порушують правила Telegram

23 вер 2024, 16:52
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IP-адреси та номери телефонів користувачів телеграми, які порушують правила месенджера, можуть бути передані владі у відповідь на обґрунтовані запити.


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Про це 23 вересня повідомив у своєму телеграм-каналі засновник Telegram Павло Дуров.

Дуров був затриманий у серпні у Франції, йому звинуватили, пов’язані зі зловживаннями в телеграмі, і заборонили залишати країну. Французькі ЗМІ стверджували, що Telegram після затримання Дурова почав відповідати на запити слідчих у Франції.

Як пише Дуров, месенджер оновив умови обслуговування та політику конфіденційності, «забезпечивши їхню однаковість у всьому світі».

Ми ясно дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам у відповідь на обґрунтовані юридичні запити, — повідомив Дуров.

Він визнав, що функцію пошуку в телеграмі використовували деякі люди, які порушують умови обслуговування для продажу незаконних товарів. Дуров стверджує, що кілька тижнів «спеціальна команда модераторів» зробила пошук у Telegram «набагато безпечнішим», а весь виявлений «проблемний контент» більше недоступний.

Ці заходи мають відлякати злочинців. Пошук у Telegram призначений для пошуку друзів та новин, а не для просування незаконних товарів. Ми не дозволимо зловмисникам поставити під загрозу цілісність нашої платформи майже для мільярда користувачів, — резюмував засновник Telegram.

6 вересня Дуров написав перший після затримання пост і відкидав звинувачення, висунуті йому у Франції. Він писав, що якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, то вона має подавати до суду на компанію, а не переслідувати її керівника.

Джерело: Ракурс


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