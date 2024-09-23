Вісім місяців на роздуми - закон про заборону діяльності повʼязаних із рф церков набув чинності

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Закон про заборону діяльності повʼязаних із росією церков набув чинності 23 вересня.

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У громад таких церков є ще вісім місяців на те, щоб розірвати звʼязки з РПЦ перед тим, як Державна служба з питань етнополітики зможе вимагати такого рішення через суд.

На кожну церковну структуру, яка цього не зробить, чекають суд і заборона. Юридично не лише Київська митрополія, а й кожна єпархія і кожна з тисяч громад УПЦ Московського патріархату є окремою релігійною організацією, тож кожну з них заборонятимуть окремо.

Зокрема, наступного дня після публікації Кабінет міністрів розпочинає підготовку підзаконних актів, і за дев’ять місяців набуває чинності норма законопроєкту, яка дозволяє Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації, якщо служба встановила зв’язок її з Російською православною церквою країни-агресора.

Крім того, уряд протягом трьох місяців із дня оприлюднення цього закону має вжити заходів щодо повернення державного майна з користування іноземної релігійної організації, діяльність якої в Україні заборонено, та релігійних організацій, діяльність яких не допускається, а також протягом шести місяців здійснити заходи з повернення держмайна з користування юридичних осіб, власником, учасником яких є іноземна релігійна організація, діяльність якої заборонено в країні.

Водночас держава нікому не вказуватиме, як молитися й у що вірити і не зазіхатиме на приватну власність релігійних громад. І перейти з московської церкви до української стане значно простіше.

Російська православна церква є невід'ємною частиною московського тоталітарного режиму, цілковито контролюється путіним і його спецслужбами. Активно пропагує «русскій мір» і війну проти України, зокрема через розгалужену мережу своїх структур у самій Україні. І хоча ці структури здебільшого мають статус релігійних організацій, їхня підривна діяльність проти України загрожує нашій державі та її громадянам, тобто є серйозною безпековою проблемою, — зазначено в преамбулі до закону.

Його ухвалено, зважаючи на «збройну агресію російської федерації проти України, підтримку цієї агресії Російською православною церквою» і на те, що «численні протиправні дії Російської православної церкви та підлеглих їй релігійних організацій на території України створюють загрозу національній та громадській безпеці, правам і свободам громадян України».