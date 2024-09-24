Армія рф завдала масованих ударів по Запоріжжю, є загиблий та поранені. Фото:

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Російська армія завдала масованих ударів по Запоріжжю.

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Вчора ввечері після 21.00 впродовж двох годин окупанти завдали серії авіаударів по обласному центру. Ворог вдарив по приватному сектору. Сталося руйнування житлового будинку та ще один повністю знищений. Про це 24 вересня повідомили Державна служба з надзвичайних ситуацій та голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Внаслідок обстрілів загинув чоловік. Ще четверо осіб дістали травми, серед постраждалих є двоє дітей. Водночас в обласній військовій адміністрації заявили про загиблого та шістьох поранених. Серед травмованих — 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

Рятувальники ліквідували займання господарчої споруди, гаражу та відкритої території. У ході ліквідації наслідків волонтери вивели з зруйнованого будинку песика та передали сусідам.

В ОВА поінформували, що впродовж доби окупанти завдали 321 удар по 10 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, зафіксовано три ракетні удари по Запоріжжю та Ростущому та 15 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Комишувасі та Левадному.

Крім того, 175 ворожих дронів били по Гуляйполю, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Левадному. Також низка населених пунктів були обстріляні з РСЗВ та ствольної артилерії.

Нагадаємо, в ніч на 23 вересня окупанти завдали щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок обстрілів були травмовані 17 людей, серед них одна дитина.