Росіяни влучили у Харкові в багатоповерхівку, яку розбили на початку вторгнення

https://racurs.ua/ua/n199605-rosiyany-vluchyly-u-harkovi-v-bagatopoverhivku-yaku-rozbyly-na-pochatku-vtorgnennya-video.html

Ракурс

У Харкові троє вбитих внаслідок прильоту керованої авіаційної бомби (КАБ) 24 вересня.

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Триває розбір завалів. Житловий будинок, по якому прийшовся удар у Киівському районі, вже був обстріляний на початку війни.

Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом.

Мер Ігор Терехов написав сьогодні, що 24 вересня удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова.

У Київському районі у житловому будинку 13 постраждалих. Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій.

Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.