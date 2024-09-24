Ультраправий німецький депутат використовує працю політв'язнів на своєму білоруському підприємстві

https://racurs.ua/ua/n199611-ultrapravyy-nimeckyy-deputat-vykorystovuie-pracu-politv-yazniv-na-svoiemu-biloruskomu-pidpryiemstvi.html

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Німецький депутат від ультраправої партії AfD Йорг Дорнау використовує працю політв’язнів на своєму білоруському підприємстві.

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Про це розповів чоловік, якого затримали у лютому 2024 року на 15 діб за лайк у соцмережах. За його словами, між білоруським Центром ізоляції правопорушників і підприємством депутата було підписано угоду. Відтак політв’язням платять 5 євро на день, а їхню роботу перевіряє сам Дорнау.

Раніше ЗМІ з’ясували, що депутат є власником компанії «Цибулька-Бел». Затриманий раніше чоловік сказав, що підписав договір підряду, після чого «в темному холодному підвалі» перебирав цибулю від ранку до 6 вечора.

Він описав важкі умови праці: сніданок о 7 ранку і відсутність їжі та води до кінця робочого дня о 8 вечора.

Нас привезли до притулку, — сказав він. — Це був жахливий підвал, люди були одягнені в різний одяг, тому наші руки та ноги мерзли.

Цибуля, зазначив він, «була смачною».

За його словами, роботою керував виконроб, який вирішував, чи будуть платити затриманому. Праця, за словами ув’язненого, не була примусовою, а зароблені гроші мали йти на утримання СІЗО.

Згідно зі звітом, Дорнау принаймні один раз відвідав свою плантацію цибулі, щоб особисто побачитися зі своїми співробітниками.

Я навіть бачив його. Високий, лисий чоловік, — сказав ув’язнений з описом, який відповідає фізичним рисам Дорнау. — Одного разу приїхав на своїй машині з німецькою реєстрацією. Зайшов у притулок, де ми разом із найманими працівниками збирали цибулю.

Дорнау не відповів на численні запити POLITICO про коментар у вівторок.

З 2019 року він представляє ультраправу популістську партію AfD у парламенті Саксонії у східній Німеччині та потрапив під пильну увагу через його бізнес у білорусі, дружній до росії диктатурі, якою залізною рукою керує алєксандр лукашенко.

Минулого місяця парламент Саксонії зобов’язав Дорнау сплатити штраф у розмірі 20 862 євро за те, що він не розкрив свою причетність до Zybulka-Bel. Компанію зареєстрували в білорусі в жовтні 2020 року, навіть коли країну охопили продемократичні протести.

За даними білоруської правозахисної організації «Вясна», станом на вівторок у білорусі перебувають понад 1,3 тис політв’язнів.