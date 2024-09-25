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Ракурс
Трамп переплутав Грузію з американським штатом Джорджія

Трамп переплутав Грузію з американським штатом Джорджія

25 вер 2024, 13:23
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Трамп переплутав Грузію з американським штатом Джорджія.


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Нагадаємо, що обидві географічні назив англійською пишуть ожнаково — Georgia.

Британське видання Telegraph дослідило, що у своїй передвиборчій рекламі у штаті Джорджія, команда Трампа використала зображення з горами Грузії. До слова, таке саме фото опубліковане на сайті Державного департаменту США, де зібрані поради для американців, які хочуть відвідати Грузію.

Також Telegraph зазначає, що штат Джорджія є одним із семи штатів, які можуть стати вирішальним на виборах.

Останні опитування свідчать про те, що тут Дональд Трамп має невелику перевагу над Камалою Гарріс.

Джерело: Ракурс


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