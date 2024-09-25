В Україні започаткували стипендіальний фонд імені Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевич, яких вбила росія у Львові

https://racurs.ua/ua/n199636-v-ukrayini-zapochatkuvaly-stypendialnyy-fond-imeni-ievgeniyi-yaryny-dariyi-ta-emiliyi-bazylevych.html

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В Україні започаткували стипендіальний фонд імені Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевич, яких вбила росія під час атаки на Львів 4 вересня.

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Про це повідомили в Українському католицькому університеті (УКУ), студенткою якого була Дар’я Базилевич.

Мета — зібрати 100 тис. дол., щоб щороку завдяки цим коштам студенти УКУ, які через складні життєві обставини не мають змоги оплатити свою освіту, могли отримувати стипендію.

Цей фонд відкрили спільно з батьком Ярославом Базилевичем та організацією «Пласт».

Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком: я мав скарб і завжди розумів, що це скарб — мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних, патріотичних дітей. Прошу кожного допомоги у створенні сталого стипендійного фонду імені Євгенії, Ярини, Дарії і Емілії Базилевич, щоб світ пам’ятав їхні імена, — закликав чоловік.

Мама з доньками загинули під час ракетної атаки на Львів 4 вересня 2024 року. Доньки та їхня мама загинули, коли перебували на сходовій клітці свого будинку, ховаючись під час повітряної тривоги.