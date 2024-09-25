Остап Стахів отримав підозру. Фото: Офіс генпрокурора

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Львівський блогер отримав підозру за злив локацій Збройних сил України та шахрайство.

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Прокурори не уточнюють імені підозрюваного, однак з деталей справи випливає, що йдеться про Остапа Стахіва. У цього громадянина сьогодні проводилися обшуки. Про це 25 березня повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Слідчі вважають, що за кілька місяців до початку повномасштабного російського вторгнення Стахів підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати державні установи під виглядом «руху антивакцинаторів».

Псевдоактивіст у соцмережах писав, що повномасштабну війну в Україні нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до повномасштабного вторгнення в Україну.

Також під час одного зі своїх прямих ефірів Стахів публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів ЗСУ, чим наразив бійців на небезпеку.

Зловмиснику інкримінують поширення інформації про розташування ЗСУ та шахрайство — ч. 2 ст. 114−2, ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 25 вересня СБУ, Нацполіція та прокуратура прийшли з обшуками до львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва, який відомий своєю дружбою з колаборантом Кирилом Стрємоусовим.