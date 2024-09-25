Збитий Shahed-136 зі Starlink. Фото: Defense Express

https://racurs.ua/ua/n199647-okupanty-vstanovyly-starlink-na-shahed-foto.html

Ракурс

Російські БпЛА Shahed-136 почали оснащувати супутниковим зв’язком Starlink від SpaceX.

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Безпілотник з таким обладнанням ППО збила вночі 25 вересня. На фото збитого дрона видно супутникову антену, на якій залишились серійні номери. Це має дозволити дослідити канали постачання термінала Starlink від американської компанії SpaceX. Про це повідомило видання Defense Express із посланням на джерела.

Водночас об'єктивно питання, коли у рф почнуть встановлювати Starlink на свої далекобійні БпЛА було лише питанням часу. Бо до цього ворог вже експериментував із 4G-модемами з українськими SIM-картами, — йдеться в статті.

Зазначається, що супутниковий зв’язок для росіян потрібен, щоб передавати зібрану інформацію про, наприклад, позиції української ППО. Якщо ж дрон оснастять камерами, то він зможе передавати й зображення.

Крім того, експерти впевнені, що завдяки «Старлінку» та встановленої камери росіяни можуть використати Shahed у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки та ураження навіть рухомих цілей.

Нагадаємо, у серпні російська оборонка презентувала морський дрон-камікадзе «Мурена-300с», який, ймовірно, оснащений антеною Starlink. Новий ворожий безпілотник має приблизно такий же розмір, як український морський дрон Magura V5.

Джерело: Defense Express