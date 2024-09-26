Трамп з'їхав з котушок, республіканці вимагають відставки Маркарової: що відбувається у США

https://racurs.ua/ua/n199655-tramp-z-yihav-z-kotushok-respublikanci-vymagaut-vidstavky-markarovoyi-scho-vidbuvaietsya-u-ssha.html

Ракурс

У США розпалився скандал навколо візиту Володимира Зеленського.

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Як повідомили 25 вересня американські медіа, за день до візиту Зеленського до Вашингтона спікер Джонсон надіслав йому листа, який починається словами:

Я вимагаю, щоб ви негайно звільнили посолку України в США Оксану Маркарову.

У середу Майк Джонсон оприлюднив вимогу до Зеленського, яка багатьох заскочила своїм формулюванням: негайно звільнити Оксану Маркарову. Причина, яку він називає, — організація візиту на завод боєприпасів у Пенсильванії, де поруч із Зеленським зʼявились представники демократів, але не було республіканців.

В той же день голова комітету нагляду Палати представників, республіканець Джеймс Комер ініціював розслідування про те, чи збиралась адміністрація Байдена-Гарріс використати на свою користь поїздку Зеленського у Пенсильванію, яку він назвав «втручанням у вибори».

За день до того інша група республіканців у Конгресі направила схожого листа до Мінʼюсту і Міноборони — з вимогою розслідувати, чи залучили для поїздки Зеленського федеральні ресурси, і чи не є це порушенням закону. Із критичними заявами виступили інші законодавці теж.

Все це підігрівається заявами Дональда Трампа.

Починаючи з понеділка на кожному мітингу він не шкодує критики в бік Зеленського і каже, що той нібито хоче перемоги демократів.

З останнього (мітинг у Північній Кароліні):

Президент України в нашій країні, і він зводить маленькі паскудні наклепи на адресу вашого улюбленого президента, мене … Будівлі зруйновані, міста зникли. Їх уже немає, а ми продовжуємо віддавати мільярди доларів людині, яка відмовляється йти на угоду — Зеленському.

AP повідомило, що очікувана зустріч Трампа і Зеленського, де той мав представити йому свій план перемоги, не відбудеться.

Республіканців розлютило те, що до візиту Зеленського на завод у Пенсильванії приєднався губернатор штату Джош Шапіро, також там зʼявилися сенатор Боб Кейсі і конгресмен Метт Картрайт. Усі троє - демократи. Джош Шапіро — близький соратник Камали Гарріс і активний гравець у її кампанії, вона розглядала його своїм потенційним віцепрезидентом. Пенсильванія — один з ключових штатів, за який точиться запекла боротьба. На додачу, там велика українська і польська громада, для яких тема України на виборах є важливою.

Тому республіканці сприйняли поїздку Зеленського в Пенсильванію як пряму чи непряму спробу додати балів Камалі Гарріс. Саме звідси зʼявились питання про використання федеральних коштів і те, як Зеленський добирався до заводу.

Крім цього, незадоволення у Республіканській партії викликало інтервʼю Зеленського для The New Yorker напередодні візиту до США, у якому він критикує заяви Джей Ді Венса щодо України, а самого кандидата у віцепрезиденти називає «надто радикальним».

Зеленський сказав, що не сприймає слова Венса про територіальні поступки всерйоз, адже це б призвело до глобального конфлікту. Дехто з республіканців побачив у цих коментарях паралелі із заявами кампанії Камали Гарріс.

Хоча в цьому ж інтервʼю Зеленський згадує про свою позитивну комунікацію з Дональдом Трампом і підкреслює:

Україна продемонструвала мудрість не ввʼязуватись в американську внутрішню політику. Ми завжди намагалися уникати впливу на вибір американського народу — це було б просто неправильно.

Поки ні посольство, ні українська сторона цієї історї не коментують. Візит Зеленського до Вашингтона відбудеться — і попри все, в нього заплановані двопартійні зустрічі в Конгресі США.

На цьому тлі Білий діму оголосив пакет нової підтримки — на $375 млн, який включає ракети для F16. Також у США незабром скажуть про збройну допомогу на $8 млрд.

Що сказав Трамп

Коментарі Дональда Трампа під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні, стосовно війни росії проти України та українського президента Зеленського, стали одними з найжорсткіших публічних висловлювань кандидата у президенти США, вважають у Bloomberg.

У своєму виступі Трамп традиційно звинуватив Джо Байдена і Камалу Гарріс, що вони допустили війну росії проти України.

Ось текст виступу: