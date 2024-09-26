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Трамп з'їхав з котушок, республіканці вимагають відставки Маркарової: що відбувається у США
Трамп з’їхав з котушок, республіканці вимагають відставки Маркарової: що відбувається у СШАhttps://racurs.ua/ua/n199655-tramp-z-yihav-z-kotushok-respublikanci-vymagaut-vidstavky-markarovoyi-scho-vidbuvaietsya-u-ssha.htmlРакурс
У США розпалився скандал навколо візиту Володимира Зеленського.
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Як повідомили 25 вересня американські медіа, за день до візиту Зеленського до Вашингтона спікер Джонсон надіслав йому листа, який починається словами:
Я вимагаю, щоб ви негайно звільнили посолку України в США Оксану Маркарову.
У середу Майк Джонсон оприлюднив вимогу до Зеленського, яка багатьох заскочила своїм формулюванням: негайно звільнити Оксану Маркарову. Причина, яку він називає, — організація візиту на завод боєприпасів у Пенсильванії, де поруч із Зеленським зʼявились представники демократів, але не було республіканців.
В той же день голова комітету нагляду Палати представників, республіканець Джеймс Комер ініціював розслідування про те, чи збиралась адміністрація Байдена-Гарріс використати на свою користь поїздку Зеленського у Пенсильванію, яку він назвав «втручанням у вибори».
За день до того інша група республіканців у Конгресі направила схожого листа до Мінʼюсту і Міноборони — з вимогою розслідувати, чи залучили для поїздки Зеленського федеральні ресурси, і чи не є це порушенням закону. Із критичними заявами виступили інші законодавці теж.
Все це підігрівається заявами Дональда Трампа.
Починаючи з понеділка на кожному мітингу він не шкодує критики в бік Зеленського і каже, що той нібито хоче перемоги демократів.
З останнього (мітинг у Північній Кароліні):
Президент України в нашій країні, і він зводить маленькі паскудні наклепи на адресу вашого улюбленого президента, мене … Будівлі зруйновані, міста зникли. Їх уже немає, а ми продовжуємо віддавати мільярди доларів людині, яка відмовляється йти на угоду — Зеленському.
AP повідомило, що очікувана зустріч Трампа і Зеленського, де той мав представити йому свій план перемоги, не відбудеться.
Республіканців розлютило те, що до візиту Зеленського на завод у Пенсильванії приєднався губернатор штату Джош Шапіро, також там зʼявилися сенатор Боб Кейсі і конгресмен Метт Картрайт. Усі троє - демократи. Джош Шапіро — близький соратник Камали Гарріс і активний гравець у її кампанії, вона розглядала його своїм потенційним віцепрезидентом. Пенсильванія — один з ключових штатів, за який точиться запекла боротьба. На додачу, там велика українська і польська громада, для яких тема України на виборах є важливою.
Тому республіканці сприйняли поїздку Зеленського в Пенсильванію як пряму чи непряму спробу додати балів Камалі Гарріс. Саме звідси зʼявились питання про використання федеральних коштів і те, як Зеленський добирався до заводу.
Крім цього, незадоволення у Республіканській партії викликало інтервʼю Зеленського для The New Yorker напередодні візиту до США, у якому він критикує заяви Джей Ді Венса щодо України, а самого кандидата у віцепрезиденти називає «надто радикальним».
Зеленський сказав, що не сприймає слова Венса про територіальні поступки всерйоз, адже це б призвело до глобального конфлікту. Дехто з республіканців побачив у цих коментарях паралелі із заявами кампанії Камали Гарріс.
Хоча в цьому ж інтервʼю Зеленський згадує про свою позитивну комунікацію з Дональдом Трампом і підкреслює:
Україна продемонструвала мудрість не ввʼязуватись в американську внутрішню політику. Ми завжди намагалися уникати впливу на вибір американського народу — це було б просто неправильно.
Поки ні посольство, ні українська сторона цієї історї не коментують. Візит Зеленського до Вашингтона відбудеться — і попри все, в нього заплановані двопартійні зустрічі в Конгресі США.
На цьому тлі Білий діму оголосив пакет нової підтримки — на $375 млн, який включає ракети для F16. Також у США незабром скажуть про збройну допомогу на $8 млрд.
Що сказав Трамп
Коментарі Дональда Трампа під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні, стосовно війни росії проти України та українського президента Зеленського, стали одними з найжорсткіших публічних висловлювань кандидата у президенти США, вважають у Bloomberg.
У своєму виступі Трамп традиційно звинуватив Джо Байдена і Камалу Гарріс, що вони допустили війну росії проти України.
Ось текст виступу:
Я завершу війну в Україні. Це проблема, і вона жахлива! Цього ніколи не сталося б, якби я був президентом. Не було б навіть необхідності у врегулюванні. Не сталося б — і крапка. росія б не почала.
Я багато говорив про це з путіним. Ми дуже добре з ним ладнали. Ви знаєте, я був тим, хто зупинив трубопровід «Північний потік» у Європу, у Німеччину.
путін сказав, що це погано, що було зроблено велику роботу, а потім вони кажуть, як добре я ставився до росії… Ні, я не був добрим. Але ми ладнали. У нас були хороші стосунки, і це добре, а не погано.
Я сказав би: «президенте путін, ви цього не зробите», — і він би ніколи цього не зробив.
Я думав, були переговори перед вторгненням, але через безліч поганих і дурних заяв він пішов в Україну.
Він не ангел, але Байден і Гарріс спровокували цю ситуацію дурістю.
Те, що відбувається в Україні, — це дуже серйозне питання. Ми б його врегулювали, і угоду з росією було б укладено багато років тому — три роки тому, до того, як усе це сталося.
І не було б жодної померлої людини, не було б жодної знищеної золотої башти. Ми могли б легко укласти угоду, якби в нас був розумний, компетентний президент, а не президент, який до цього підбурював.
Байден і Камала дозволили цьому статися, нагодувавши Зеленського грошима і боєприпасами, як жодна інша країна.
Щоразу, коли він приїжджав у нашу країну, він їхав із $60 млрд.
Він, імовірно, найкращий продавець на Землі.
Що у вас залишилося тепер, після трьох років жахливих боїв?
Країну повністю знищено.
Мільйони і мільйони людей, включно з усіма цими великими солдатами, мертві.
Ці чудові будівлі із золотими баштами знесені.
Ви більше ніколи не побачите такого міста або селища. Ніколи! Вони ніколи не будуть відтворені, вони всі зруйновані, крім Києва.
Ви ніколи не зможете відновити міста і містечка такими, як вони були. Їм були тисячі років.
Тільки подумайте! Три роки тому у вас була прекрасна цивілізація. Зараз більшої частини країни немає, спадщини немає.
Так багато людей померло, багато людей виїхало в Польщу, в Угорщину, в інші місця, вони ніколи не повернуться.
І всі ці втрати включають в себе багато, багато російських солдатів, які мертві.
Зараз в Україні закінчуються солдати.
Вони використовують на фронті маленьких дітей і людей похилого віку, тому що їхні солдати вмирають, і відбуваються інші речі, які ми навіть не будемо обговорювати.
Багато з них із жахливими пораненнями.
Яку угоду ми можемо укласти? Усе зруйновано, люди мертві, країна в руїнах.
Вони Байден і Гарріс не знають, що робити з Україною. Вони в глухому куті, і це сумно.
України більше немає, це не Україна. Ви більше ніколи не зможете замінити ці міста і селища, і ви ніколи не зможете замінити мертвих людей.
Будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою, ніж те, що ми маємо зараз.
Якби вони уклали погану угоду, було б набагато краще.
Вони б відмовилися трохи, і всі були б живі, і кожна будівля була б на місці.
Є країна, яку було знищено і яку неможливо відновити. Це займе сотні років. Не вистачить грошей, щоб відновити її, навіть якщо для цього об'єднати весь світ.
Ми продовжуємо віддавати мільярди доларів людині, яка відмовляється укласти угоду, Зеленському. Немає такої угоди, яку він міг би укласти і яка не була б кращою, ніж те, що є зараз.
Вони не будуть задоволені, поки в Україну не відправлять американських дітей.
Це те, що вони намагаються зробити. Американські мами і тата не хочуть, щоб їхні діти брали участь у війні України і росії.
Ми не хочемо, щоб наші солдати гинули за океаном.