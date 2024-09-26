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Ракурс
Українські енергооб'єкти. Фото: Денис Шмигаль у Telegram

рф вночі атакувала три українські енергооб'єкти — Шмигаль

26 вер 2024, 16:20
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Масована атакана українську енергетику відбулася вночі 26 вересня.


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Російські окупанти атакували три об'єкти передачі електроенергії. Один із об'єктів розташований у Миколаївській області. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети. Зокрема, було атаковано три об'єкти передачі електроенергії, один із них — у Миколаївській області, — зазначив він.

За словами глави уряду, росіяни не змогли досягти своїх цілей, бо українська енергосистема продовжує працювати у збалансованому режимі. Вимикати світло споживачам не будуть.

Також прем'єр розповів, про будівництво інженерного захисту на енергетичних підстанціях у Миколаївській області. Також будується система розподіленої генерації.

Крім того, в Миколаєві Шмигаль ознайомився з процесом установки двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна. Це забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, п’ять медичних та 24 освітні заклади.

Українські енергооб'єкти. Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Українські енергооб'єкти. Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Нагадаємо, 25 вересня президент України Володимир Зеленський заявив у ході загальних дебатів Генасамблеї ООН розповів, що російські атаки призвели до знищення всіх українських теплових електростанцій та значної частини потужностей гідроелектростанцій. Загалом унаслідок російських атак в Україні вже знищено 80% енергогенерації.

Джерело: Ракурс


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