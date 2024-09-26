Українські енергооб'єкти. Фото: Денис Шмигаль у Telegram

https://racurs.ua/ua/n199675-rf-vnochi-atakuvala-try-ukrayinski-energoobiekty-shmygal.html

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Масована атакана українську енергетику відбулася вночі 26 вересня.

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Російські окупанти атакували три об'єкти передачі електроенергії. Один із об'єктів розташований у Миколаївській області. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети. Зокрема, було атаковано три об'єкти передачі електроенергії, один із них — у Миколаївській області, — зазначив він.

За словами глави уряду, росіяни не змогли досягти своїх цілей, бо українська енергосистема продовжує працювати у збалансованому режимі. Вимикати світло споживачам не будуть.

Також прем'єр розповів, про будівництво інженерного захисту на енергетичних підстанціях у Миколаївській області. Також будується система розподіленої генерації.

Крім того, в Миколаєві Шмигаль ознайомився з процесом установки двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна. Це забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, п’ять медичних та 24 освітні заклади.

Нагадаємо, 25 вересня президент України Володимир Зеленський заявив у ході загальних дебатів Генасамблеї ООН розповів, що російські атаки призвели до знищення всіх українських теплових електростанцій та значної частини потужностей гідроелектростанцій. Загалом унаслідок російських атак в Україні вже знищено 80% енергогенерації.