Німеччина схвалила ще 400 млн євро на військову допомогу Україні. Фото:

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Німеччина надасть додаткові сотні мільйонів євро на військову допомогу Україні.

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Напередодні Бундестаг погодив пропозицію німецького уряду щодо збільшення фінансування військової підтримки України на суму приблизно 400 млн євро. Про це повідомляється на сайті федерального уряду Німеччини.

Зазначається, що російська збройна агресія завдала величезної шкоди містам та інфраструктурі України. Саме тому Берлін надасть додаткові 170 млн євро в короткостроковій перспективі для відновлення української енергетичної інфраструктури.

Також німецькі депутати схвалив збільшення фінансування військової підтримки України приблизно на 400 млн євро. Ці гроші дозволять закупити додаткові системи ППО, танки, дрони, боєприпаси та запчастини, що ефективно посилить ЗСУ в захисті.

Нагадаємо, 26 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що США виділили для України нову військову допомогу на суму 7,9 млрд дол. До пакету допомоги увійдуть, зокрема, додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря — земля».