Військова допомога Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199702-postachannya-zbroyi-ukrayini-v-2025-roci-pid-zagrozou-bloomberg-rozkrylo-prychynu.html

Ракурс

Постачання озброєння Україні у 2025 році перебуває під загрозою.

.

Динаміка показує, що економіка країни-агресора рф перебуває у стані війни, тоді як союзники України — ні. Через це деякі країни-партнери мають труднощі з отриманням фінансування, а інші відмовляються збільшувати фінансування для допомоги ЗСУ. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що значна частина військової підтримки України у 2025 році пов’язана з угодою «Великої сімки» про надання кредитів на суму 50 млрд дол. із прибутку, отриманого від заморожених активів Центробанку рф.

Західні партнери все ще дискутують з приводу остаточних деталей цієї угоди. А США хочуть утримати підтвердження, що Угорщина не блокуватиме заходів Євросоюзу. Якщо компроміс не буде знайде, то остаточна сума допомоги ЗСУ буде нижчою.

Bloomberg інформує, що навіть при досягнені угоди, то суми в 50 млрд дол. буде недостатньо для того, щоб Україна могла ще рік воювати. Тому союзникам доведеться вийти за межі цих рамок фінансування.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати виділили для України нову військову допомогу на суму 7,9 млрд дол.

А 26 вересня Пентагон заявив, що США передадуть Україні озброєння вартістю 2,4 млрд дол. Цей пакет військової допомоги дозволить надати Україні додаткову протиповітряну оборону, безпілотники та боєприпаси класу «повітря-земля», а також зміцнить оборонну промислову базу України.

Джерело: Bloomberg