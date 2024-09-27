рф смертоносно відповість, якщо США дозволять бити вглиб її території. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199705-rf-jorstko-vidpovist-yakscho-ssha-dozvolyat-byty-vglyb-yiyi-terytoriyi-nyt.html

Ракурс

росія може завдати «смертоносних» ударів, якщо США дозволять Україні бити вглиб її території західною зброєю.

.

Якщо Сполучені Штати Америки та їхні партнери дозволять Україні завдавати далекобійних ударів по країні-агресору, то Москва може застосувати «потужніші заходи у відповідь». Розвідка вважає, що рф може відповісти більшою силою проти США та їхніх союзників, можливо, смертоносними атаками. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на звіт американської розвідки.

У США описали можливі дії росії у разі дозволу ударів для України на великі відстані ракетами американського та європейського виробництва по її території. У відповідь Кремль може збільшити кількість підпалів та диверсій на об'єктах у Європі та проводити потенційно смертоносні атаки на американські та європейські військові бази.

Також розвідка припускає, що після перших ударів вглиб рф, окупанти, найімовірніше, перемістять склади боєприпасів, командні пункти та інші важливі об'єкти за межі досяжності ракет.

Зазначається, що ЦРУ применшують вплив, який західні ракети великої дальності будуть мати на перебіг війни. Наголошується, що українські Сили оборони мають обмежену кількість зброї, тому незрозуміло, скільки ще зможуть західні союзники підтримувати їх озброєнням.

Нагадаємо, The Guardian повідомляло, що США й Велика Британія надали Україні дозвіл на удари далекобійними ракетами Storm Shadow по об'єктах у тилу росії, але поки ще не готові оголосити про це офіційно.

Джерело: The New York Times