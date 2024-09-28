У реабілітаційному центрі на Львівщині знущались з дітей. Фото:

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Насильство над дітьми відбувалося в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.

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У цьому закладі систематично знущались з дітей — морально і фізично. У цьому навчально-реабілітаційному центрі розміщують найвразливіші категорії дітей: сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і дітей з особливими освітніми потребами. Про це розповіли самі діти, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його інформацією, директор центру домагався дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям і поміщенням до психіатричної лікарні за «погану поведінку» чи порушення розпорядку дня.

Також вихованці закладу скаржились, що їм систематично говорили: «Ти нікому не потрібен/-а», «Твої батьки алкаші», «Ти хворий/-а», «З тебе нічого доброго не вийде».

Лубінець розповів, що впродовж року діти та інші особи в їхніх інтересах зверталися із заявами до поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, однак там не реагували. Після кожної такої скарги дітей «карали» — били палицями та принижували.

Представники омбудсмен викликали до центру поліцейських та прокурорів й змусили почати документувати факти порушення. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи) Кримінального кодексу України.

Водночас у Національній поліції заперечують, що правоохоронці не реагували на звернення вихованців центру. Заявили, що в 2024 році не отримували жодних звернень.

Наразі усіх дітей, які надавали свідчення, перемістили із закладу, вони перебувають у безпеці.

Нагадаємо, український омбудсмен повідомляв, що у Закарпатській області жінка заявила, що її батька незаконно затримали працівники ТЦК та СП. У своєму зверненні до вона вказала, що чоловіка побили й це призвело до його смерті.