Ворог перекинув у бік Вугледара 5 тис. солдатів. Фото: Петро Андрющенко

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Ракурс

Російська армія нарощує угруповання на Вугледарському напрямку.

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Окупанти продовжують перекидати резерви в бік Вугледара. Зокрема, активізувалось переміщення колонами з території країни-агресора через Маріуполь в бік Волновахи та Вугледару. Зафіксований рух щонайменше 13 вантажівок, переважно з боєприпасами. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Також ворог перекидає військові підрозділи з Бердянського напрямку в Нікольську громаду Маріупольського району. Однак у цьому районі спостерігається певне сповільнення цього процесу та скорочення за чисельністю.

За словами Андрющенка, в бік Вугледару росіяни перекинули до 5 тис. окупантів.

Як відомо, Вугледар — місто у Волноваському районі Донецької області, розташоване приблизно за 57 км від Донецька. Українська армія утримує позиції біля міста майже два роки.

Нагадаємо, зараз у Вугледарі спостерігається складна ситуація. Українські експерти вважають, що до виходу ЗСУ з цього міста на Донеччині залишились лічені дні, а можливо й тижні. Вони також вважають високою загрозу оточення українських сил у Вугледарі.

Натомість бійці 72-ї бригади СЗУ офіційно спростували свій вихід із міста, про який раніше писали деякі ЗМІ.