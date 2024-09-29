У Кремлі назвали закони, які "треба скасувати Трампу" в Україні

https://racurs.ua/ua/n199762-u-kremli-nazvaly-zakony-yaki-treba-skasuvaty-trampu-v-ukrayini.html

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У Кремлі хочуть, щоб кандидат у президенти США Дональд Трамп у разі перемоги на виборах, домігся «скасування» двох законів в Україні.

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Це закони про мову та заборону Московського патріархату.

Про це заявив міністр закордонних справ рф Сергій Лавров, повідомляє російська служба ВВС.

За його словами, росія готова до «врегулювання проблеми на основі усунення корінних причин української кризи» — відмова від вступу до НАТО, а також скасування законів про мову та заборонну Московського патріархату, які «утискають російськомовне населення».

Якщо пан Трамп вдасться скасувати ці закони, про які ми говоримо, це вже буде крок уперед. Це зробити простіше простого — взяти і проголосувати, — сказав Лавров.

На заяву Лавроова вже відреагувала народна депутатка України від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.