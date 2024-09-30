Військовозобов'язані, які не оновили дані, перебувають у розшуку. Фото:

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Порушники військового обліку в Україні розшукуються поліцією.

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Військовозобов’язані, які не оновили військово-облікові дані або не мають військово-облікових документів, вважаються порушниками військового обліку. Таких осіб виявляють співробітники Територіальних центрів комплектування. Про це т. в. о. заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Андрій Мороз заявив в інтерв’ю «Західному кур'єру».

За його словами, велика частина військовозобов’язаних оновили свої військово-облікові дані. Але є й такі громадяни, які цього не зробили. Ці українці автоматично стали порушниками військового обліку і їм загрожує адміністративна відповідальність. Порушники перебувають у розшуку поліції.

Військком додав, що порушниками є й ті, які не мають військово-облікових документів. Крім того, є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані. Порушили облік і ті, які має військово-облікові документи невстановленого зразка.

Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають поліції, — розповів Мороз.

Потім у ТЦК актуалізують всі дані людини, і якщо вона підлягає призову та мобілізації, то автоматично проходить військово-лікарську комісію. Якщо особі дозволяє здоров’я, а відстрочка не передбачена, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу.

Нагадаємо, у Закарпатській області жінка заявила, що її батька незаконно затримали працівники ТЦК та СП побили до смерті. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування.

Джерело: «Західний кур'єр»