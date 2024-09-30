Євросоюз запровадить новий вид санкцій проти рф. Фото:

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Євросоюз готує нові санкції проти російської федерації.

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У Брюсселі вирішили запровадити тематичний режим санкцій проти країни-агресора. Він буде присвячений гібридним загрозам з боку Москви. Про це журналіст видання «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк повідомив у соціальній мережі Х.

За його інформацією, 2 жовтня посли Європейського Союзу узгодять новий тематичний режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози. Формалізувати його планують наступного тижня.

Наразі імена підсанкційних осіб невідомі, їх додадуть у майбутньому.

Йозвяк поінформував, що Європа спочатка хотіла запровадити загальний режим санкцій, але в результаті представники країн блоку погодилися, що він буде зосереджений на російських погрозах.

Як відомо, ЄС запровадив проти рф велику кількість санкцій у відповідь на військове вторгнення в Україну. Ці санкції охоплюють різні сфери: фінансову, енергетичну, торгівельну, транспортну, візову та персональну.

Нагадаємо, 27 вересня Міністерство фінансів США запровадили санкції проти російських криптобірж. Під обмеження потрапили російські віртуальні фінансові платформи PM2BTC, Cryptex та окремі громадяни рф через хакерство та відмивання грошей.

Джерело: «Радіо Свобода»